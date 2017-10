GGD-onderzoek: forse toename gezondheidsklachten door aardbevingen

Het aantal gezondheidsklachten in het aardbevingsgebied groeit snel. Ze zijn in een jaar tijd met ruim twintig procent toegenomen.

Dat constateert de GGD Groningen in het breed opgezette onderzoek 'Aardbeving en Gezondheidsklachten.'

Met name mensen met schade en vooral mensen met meerdere schades worstelen in toenemende mate vaker met hun gezondheid.

Klachten

Ook Groningers die een aardbeving voelen, hebben meer problemen. Het gaat hierbij om zowel lichamelijke- als geestelijke klachten.

De aard van de klachten loopt uiteen. Als voorbeelden worden genoemd: hoofdpijn, maagklachten, hartkloppingen, nerveus gevoel, prikkelbaarheid, geheugen- of concentratieproblemen en slaapproblemen.

Angststoornis

De groep Groningers met 'heel veel van dit soort klachten' neemt stormachtig toe: die is in een jaar tijd met tachtig procent gegroeid. Verder is ook het percentage van mensen 'met een hoog risico op een angst – of depressiestoornis' flink hoger, aldus het GGD-onderzoek.

Meer bezoek huisarts

Als gevolg hiervan bezoeken mensen vaker de huisarts. Dat is als gevolg van de problemen rond de gaswinning met dertien procent toegenomen.

Dat geldt in mindere mate voor andere vormen van hulpverlening. Zo wordt geconstateerd dat er 'geen significante toename' is van het gebruik van professionele hulp van GGZ-zorg, psycholoog en psychiater. 'Slechts een deel van de mensen met klachten zoekt of krijgt professionele hulp.'

Toch niet weg

Verder blijkt uit het onderzoek dat ondanks de gezondheidsproblemen de meeste mensen niet weg willen uit het gebied. De onderzoekers constateren ook dat het aantal schades aanzienlijk hoger ligt dan uit de officiële cijfers naar voren komt. Lang niet alle schades worden gemeld, wordt vastgesteld.

De Groningse hoogleraar Sociale Psychologie Tom Postmes onderzoekt onder de titel Gronings Perspectief al langer de gezondheidsproblemen in het gebied. Hij constateerde eerder al dat vooral met mensen met meerdere schades er zwaar onder gebukt gaan.

Geschrokken

Hij zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten van het GGD-onderzoek. 'Het is nog weer erger geworden dan dat in mijn onderzoeken tot nu toe al naar voren komt. De gezondheidsproblemen nemen alleen maar verder toe.'

De hoogleraar vindt dat er snel extra geld moet komen om aan de toenemende zorgvraag in het aardbevingsgebied te voldoen. Hij heeft ook al een voorzichtige berekening gemaakt. 'Daar is zeker tien miljoen euro voor nodig.'

