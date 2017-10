Wat is de sportiefste klas van Pekela?

Groep 8 van Obs De Linde uit Oude Pekela is de sportiefste klas van Pekela (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Groep 8 van Obs De Linde uit Oude Pekela heeft vrijdagochtend de titel 'Sportiefste Klas van de gemeente Pekela 2017' gewonnen.

Ruim 200 leerlingen van zeven verschillende scholen uit groep 7 en 8 streden in het Multifunctionele Centrum in Oude Pekela om de titel.

Ook denksport

Het spel is gebaseerd op het vroegere tv-programma Spel Zonder Grenzen. 'Het is een erg brede verkiezing met verschillende onderdelen. Zoals een quiz, een olympische estafette, unihockeyen en puzzelen. Dus ook denksport is belangrijk', zegt organisator Ellin Pelgrim.

Het was de vijfde keer dat de klassen streden om de titel.