Fietsersbond 'teleurgesteld' over terugdraaien verkeerssituatie Eikenlaan

(Foto: Gemeente Groningen)

De Fietsersbond Groningen is 'erg ontevreden' over het feit dat maandag de oude voorrangssituatie op de Eikenlaan in de stad Groningen weer terugkomt.

Wethouder Paul de Rook kondigde vrijdagochtend aan te stoppen met het experiment, waarbij fietsers voorrang hebben op automobilisten. Geen eerlijke kans De bond is van mening dat de gemeente de situatie geen eerlijke kans heeft gegeven. 'We zijn vooral teleurgesteld omdat er geen gelegenheid is om andere verkeersremmende maatregelen te bekijken. Fietsers kunnen er bijvoorbeeld op gewezen worden dat ze rustiger moeten fietsen', zegt voorzitter van de Fietsersbond, Wim Borghols. Wethouder Paul de Rook kondigde vrijdagmiddag aan de mogelijkheid van een fietstunnel te gaan bekijken. Daarnaast komt er volgende week een 30-kilometerzone en worden er drempels aangelegd. 'Postieve uitkomst' Volgens Borghols hebben fietsers het experiment wel als positief ervaren. 'Het is duidelijk geworden uit deze proef dat onbelemmerd doorfietsen op de Eikenlaan voor fietsers erg positief is.' Lees ook: - Proef omstreden fietskruispunt Eikenlaan stopt

- Gemeente vindt ongeluk Eikenlaan 'naar'; politie waarschuwde al

- 'U heeft een situatie gecreëerd die niemand dient. Chapeau'