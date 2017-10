Twij Deuntjes met Mark Brinkhuizen, Jannie Stalknecht, NNO, Alex Vissering en de column van Janneke Vos

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Maar ook Amy Mac Donald, Barbara Thalheim en Arno van der Heyden

Twij Deuntjes 22 oktober 2017



Alje van Bolhuis & Wia Buze - As ik denk an die



Harry Niehof - Uur van de wenst



Arnold Veeman - Goa nait weg bie mie



Jannie Stalknecht - Ien mien haart



Mark Brinkhuizen - Oalman



Harold K - Mama courage



Gert Sennema & Westkantstad - Wie aan heur komt



Eva Cassidy - Autumn leaves



Edwin Jongedijk - Haarfst in mien haart



Goran Bregovic - Ederlezi



Peter Buwalda - Grunneger toal



Vãsen - Vãsen valsen



Twijde uur:



Bert Hadders & De Nozems - Jogie



Maas & Folgerts - k Heb die zain doe zatst in train



Arno van der Heyden - Schoapen



Rika Dijkstra & NNO - Vaaier Joargetieden



Marc Korfage - Nije start



Barbara Talheim - Arme Schwester der liebe



Alex Vissering - Lutje wicht



Mannen van Naam - Oktoberkind



Klaas Spekken - Laand woar ik bin geboren



Amy Mac Donald - Caledonia



Jan Henk de Groot - Alex’ blues



Donal Lunny - The girl in the big house