De glazen bol van Sarena: 'Hans wint Heel Holland Bakt'

Zondagavond krijgen de fans van Heel Holland Bakt antwoord op de vraag wie de finale van het populaire tv-programma wint: Gwenn, Hans, of Marjolein. Sarena Solari, die in 2015 won, heeft een duidelijke favoriet. 'Het wordt heel spannend, maar ik ga voor Hans.'

De Muntendamse Sarena werd twee jaar geleden een Bekende Nederlander, dankzij haar overwinning in Heel Holland Bakt. 'Ik ben nu met heel leuke dingen bezig en dat komt wel mede daardoor', vertelt ze op Radio Noord. Ze organiseert onder meer culinaire reizen naar Italië.

'Ik voel die stress weer'

'Ik heb dit seizoen twee afleveringen gemist in verband met mijn werk, voor de rest heb ik alles gezien. Je kijkt er anders naar als je het zelf hebt meegemaakt. Vorig jaar wist ik wie er won, nu weet ik nog van niks. Maar wel hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ik voel die stress weer als ik kijk.'

'Alles wat je ziet is echt'

'Er is niks gespeeld, er wordt niks gestuurd. Je wordt er neergezet met een opdracht en ze zeggen: 'Succes en wij gaan filmen'. Alles wat je ziet is echt. De tranen en ook de lach. Iedereen gaat anders om met de stress en de camera's, daar zie je natuurlijk wel verschil in.'

