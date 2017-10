Column: de pianist

Zijn vader schijnt een vreselijke man te zijn. Losse handjes, alcohol, bedreiging, chantage, het was de dagelijkse duisternis waarin Claudio opgroeide.

Hij heeft zich jarenlang schuldig gevoeld over het lot van zijn vader. Zich verantwoordelijk gevoeld voor degene, die eigenlijk verantwoordelijk was voor hem. Met schaamte zijn privéleven bedekt. Slapeloze nachten gehad. De pijn geaccepteerd die hij niet verdiend had. En zich nooit afgevraagd of hij zelf misschien een heel klein beetje recht had op lichtheid, plezier, geluk.

Milena kwam hij tegen toen hij zestien was. Zij was toen al vierendertig. Ze had de zachtaardigheid die Claudio zo gemist had in zijn jeugd. Hun ontmoeting was op een kruk. Achter haar piano. Hij had zijn grove handen voorzichtig, trillend naast de hare op de zwart-witte toetsen gelegd.

Zonder na te denken had hij haar vanaf de eerste seconde kunnen volgen. Met haar zachte geduldige stem had ze hem langs de noten geleid. De techniek kroop ondertussen langzaam in zijn vingers. Een talent was geboren. Een liefde ontstaan. Eerst aaide ze hem uit pure genegenheid over zijn hoofd. Een jaar later licht verliefd over zijn rug. Twaalf maanden later was het een stel. De halve wijk sprak er schande van. De andere helft kende zijn verhaal.

Hoeveel liefde Milena haar jonge minnaar ook schonk, hij hield altijd de donkere bange blik in zijn ogen. Alsof liefde iets was, dat hij nooit meer kon vertrouwen. Behalve als ze speelden. Dan vervloog de pijn. Zo heelde de muziek, refrein na refrein, de pijn uit zijn jeugd. Zijn vader had hem gedreigd het huis uit te zetten. Maar Claudio had zelf al besloten te gaan. Naar het licht van zijn Milena. Voor het eerst in zijn leven had hij een deur achter zich dichtgetrokken. En nooit meer omgekeken.

Jaren later zagen we hem op het zomerfestival het podium opklimmen. Alleen. In het wit. Geconcentreerd. Kwetsbaar. Met een zachtmoedig zelfvertrouwen nam hij plaats op de kruk, legde zijn handen op de octaven en zaaide vanaf de eerste noten een warme wind van pianoklanken uit over het publiek. Het was alsof iedereen voelde wat hij wilde zeggen. Er waren geen woorden voor nodig. We werden allemaal meegevoerd in zijn eigen dromerig verhaal. Weinigen hielden het droog. Zachtjes pakte Roberto mijn hand en keek me aan. Door mijn tranen zag ik de zijne.

Vlak voor het einde van het concert barstte een man voorin het publiek ook in huilen uit. Zijn huilen was rauwer dan de ontroering die wij voelden. Verbaasd over zoveel emoties bij de muziek, reikte een vrouw iets verderop hem een zakdoek aan. Hij maakte een afwerend gebaar. De diepe uithalen van de man vermengden zich met de zachte laatste klanken van het concert.

Even was het stil. Toen barstte het applaus los. Langzaam stond Claudio op, boog diep, en bleef op het podium staan tot het stil werd. Toen liep hij langzaam het trapje voor het podium af, naar de huilende man, aaide hem heel kort over zijn hoofd, en verdween vervolgens in de duisternis.

Bij de bar kwamen we twee vriendinnen tegen. Allebei met uitgelopen mascara. 'Oh wat mooi. Wat mooi. Wat een mooi verhaal,' snikte Ilaria en depte haar ogen met een servet. We proostten op Claudio, en de liefde die hij onder onze ogen had mogen vinden. Op families die het sommigen niet makkelijk maken, en de moedigen die durven op te stappen. Op de schoonheid van de muziek, de kunsten, het zachtmoedige in onze levens.

Roberto vroeg hen of ze die man voorin ook zo hadden horen huilen. Verbaasd keek Alessia ons aan, en vroeg ons of we niet wisten wie dat was. Beiden schudden we het hoofd.

'Dat was zijn vader.'

Marc Wiers

