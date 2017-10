Rondje Groningen: Taekwondo in Halloweenkleding

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur: de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag in Rondje Groningen: Zandsculpturen in Stad, een prachtige foto uit het vliegtuig en meer.

1) Almost Mohammed Faaruk, almost

De TV draait door besteedde donderdagavond aandacht aan enkele opvallende fragmenten van RTV Noord. Onder meer Henk de Haan kwam voorbij, met zijn bijzondere reddingsactie voor BV Veendam. Bijna was het gelukt.....

2) Man laat hond uit met pistool op zak

Een man in Nijensleek in Drenthe had een vuurwerkpistool op zak toen hij zijn hond uitliet. 'Ik ben ooit gebeten door een teckel en dat is me altijd bijgebleven', vertelde hij tegen RTV Drenthe. De man wist niet dat het verboden is om een pistool te dragen.

3) Sporten in Halloween kleding

Dit zijn de jongste leden van Taekwondo Academie Jan Ekema uit Appingedam. Vrijdagavond hadden de kleine atleten een hele bijzondere training, want op de laatste avond voor de herfstvakantie is het een beetje feest. En dan sport je natuurlijk in je verkleedkleren. En het thema? Halloween natuurlijk! Bekijk hier de fotoreportage op Instagram.

4) Stress??

Heerst er verborgen (werk)leed onder commissarissen van de koning?

Tweet:https://twitter.com/renepaas/status/921398038559711232]

5) Prachtige foto uit het vliegtuig

Piloten die in opleiding zijn aan de KLM Flight Academy in Eelde maakten deze mooie foto van hun vliegreis.

6) Artiest maakt zandsculpturen in Stad

Op veel plekken in de stad Groningen zijn werkzaamheden. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat een onbekende kunstenaar zijn kans schoon ziet en her en der aandachttrekkende zandsculpturen maakt.

7) Mijn kleine princess

Rapper Sprakeloos uit de stad staat bepaald niet met z'n mond vol tanden in zijn nieuwe clip. Al is het vooral zijn dochter die de show steelt.

8) Het best bewaarde geheim van Nederland

In de Volkskrant staat een artikel over het best bewaarde geheim van Nederland: Westerwolde!

9)

Grensgevallen

Afscheid nemen is zwaar. Maar de inwoners van Slochteren houden er waarschijnlijk wel een cadeautje aan over als de gemeente vanaf 1 januari opgaat in Midden-Groningen.

