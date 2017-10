Ex-directeur Leekster bedrijf moet drie ton terugbetalen

Een 64-jarige man uit het Drentse Spier heeft als directeur van Optiplus B.V. in Leek bijna 300.000 euro verduisterd. De rechter oordeelde dat hij het volledige geldbedrag moet terugbetalen.

Ook kreeg hij een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar.

Overboeken

De Drent boekte in een periode van begin 2011 tot medio 2013 grote bedragen over naar zijn eigen rekening, waarmee hij zijn privéschulden dekte. De boekhoudster van het Leekster bedrijf trok aan de bel toen ze geen inzage meer kreeg in de financiën.

Bekenning

De man bekende de verduistering slechts gedeeltelijk. Hij vertelde dat hij slechts 169.000 euro had weggesluisd.

Niet eerder veroordeeld

Eerder eiste de officier van justitie een celstraf van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Maar de rechters hielden er rekening mee dat de man niet eerder is veroordeeld.

