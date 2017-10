Gemeente Groningen wil gezonde(re) inwoners

De gemeente Groningen gaat de gezondheid van haar inwoners per wijk in de gaten houden. Dat blijkt uit het voorgestelde gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Samen met de wijkbewoners, ondernemers, organisaties en instellingen wordt gewerkt aan gezonde en veerkrachtige wijken.

Zes speerpunten

Wethouder Matthias Gijsbertsen: 'We willen het tij van groeiende gezondheidsverschillen keren. Omdat elke wijk en buurt anders is, zullen we niet overal hetzelfde doen.'

De basis van het nieuwe gezondheidsbeleid zijn zes aandachtsgebieden voor een gezonde sociale en fysieke leefomgeving, te weten actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezond verplaatsen, gezond bouwen en gezonde voeding.