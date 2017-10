Dat de Noordelijke Motorbeurs na 22 jaar Groningen de rug toekeert en verhuist naar Assen, komt volgens organisator Fred Maring omdat hij geen vertrouwen meer heeft in het management van MartiniPlaza.

'Het is een optelsom van een x-aantal jaren. De managers van de laatste jaren hadden weinig ondernemersinzicht', zegt Maring. 'Het ligt niet aan de mensen op de werkvloer, dat zijn echt kanjers.'

'Hele waslijst met klachten'

Na de vorige editie van de beurs had Maring 'een hele waslijst met klachten'. 'Waar het om gaat, is dat je klanten tevreden zijn: de bezoekers en de standhouders.'

Onder meer de horeca in MartiniPlaza leidde tot klachten. 'Bezoekers moesten vijf en een halve euro betalen voor een broodje beenham. Of ze krijgen koud eten, dat soort dingen. Dan haken ze af.'

'Het was kantjeboord'

Maar er is meer dat Maring stoorde. 'Bij de hoofdingang kreeg een bezoeker een hartinfarct, dat is net goedgegaan. Het was kantjeboord. Er zijn altijd EHBO'ers in de hal, die zijn vaak binnen tien, twintig seconden op de hoogte. Maar ze konden niet bij een defibrillator komen, die bleek achter slot en grendel te staan. Gelukkig hebben we hem niet nodig gehad, maar anders hadden we een probleem gehad.'

De verhuizing naar de TT Hall in Assen valt in goede aarde, stelt Maring. 'De telefoon staat roodgloeiend, eigenlijk zijn alle deelnemers positief.'

Reactie MartiniPlaza

Directeur Willem de Kok van MartiniPlaza meldt in een schriftelijke verklaring aan RTV Noord dat hij en Fred Maring er 'helaas zakelijk niet uit zijn gekomen'.

