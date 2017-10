Gemeente Marum biedt ruimte voor mountainbikeroute

De mountainbikeroute van de gemeente Marum leek in gevaar, maar versoepelde richtlijnen van Rijkswaterstaat bieden kansen. De afstand tussen de A7 en de route die daar langs moet komen, mag korter zijn dan voorheen.

Volgens oude richtlijnen moet die afstand 25 meter zijn, maar dat is gewijzigd naar 13.

Wat is er aan de hand?

De gemeente Marum heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een mountainbikeroute die 28 kilometer lang moet worden. Een deel van de route, ongeveer driehonderd meter, loopt volgens de plannen langs de A7.

Dat stuk is volgens initiatiefnemer Eddie Renkema belangrijk. 'Dit is een ruwe ondergrond met modder en zand. Als wij hier niet langs mogen, moeten wij een lang stuk terugfietsen over een saai fietspad. Dat wil je als mountainbiker niet.'

Opgeluchte wethouder

'Dit was de opening die wij zochten', zegt Marumer wethouder Hans de Graaf over de versoepelde richtlijnen. Een eventuele verlegging van de route ziet hij net als Renkema niet zitten.

Gevaarlijk punt

De handen gingen al bijna in de lucht, maar er is nog een heikel punt: de driehonderd meter snelweg heeft geen vangrail. Theoretisch is het mogelijk dat een auto van de weg schiet, over de sloot vliegt en op de mountainbikeroute terecht komt.

Onwaarschijnlijk, zegt initiatiefnemer Eddie Renkema. 'Tussen de A7 en de route ligt een sloot van zo'n vier meter breed, daar komt een auto niet overheen, die kans is nihil.'

Reactie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat erkent dat de kans niet zo groot is, maar wil het zekere voor het onzekere nemen. 'Hoe klein de kans ook is, wij willen voorkomen dat het fout gaat', zegt woordvoerder Marleen Wilschut.

De wethouder en Rijkswaterstaat gaan op korte termijn om tafel om over de mountainbikeroute te praten.

