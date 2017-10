Politie arresteert tweede verdachte schietpartij Korreweg

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de schietpartij aan de Korreweg in Groningen. Het gaat om een 20-jarige man uit de stad. Hij is woensdag aangehouden en inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Zijn identiteit is bekend, maar de man is nog voortvluchtig. Wie van de drie heeft geschoten, is nog niet duidelijk.

Bij de schietpartij in de nacht van zaterdag op zondag raakte een 21-jarige student blijvend verlamd. Volgens de politie lijkt het erop dat het om een willekeurig slachtoffer gaat.

19-jarige Stadjer direct aangehouden

De ochtend van de schietpartij hield de politie al een 19-jarige Stadjer aan. De man werd gearresteerd in zijn auto, nabij het Noorderstation. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zit in ieder geval nog twee weken vast.

Veertien tips

Dinsdag werd in het programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Dat heeft veertien tips opgeleverd.

