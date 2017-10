Groningers maken cider van afgedankte appels

Zummer Cider. Dat is de naam van een nieuw drankje dat binnenkort in de schappen van de winkels te vinden moet zijn: echte Groningse appelcider.

Initiatiefnemers Harma Kaput en Volmer Berendse zitten midden in de appelpluk. Zij bedachten samen het plan om zelf appelcider te gaan maken.

'We waren op een marktje in Amsterdam en zagen daar een prachtige vrouw appelcider verkopen', vertelt Kaput. Volmer was al een tijd niet gelukkig in zijn werk, en zei: 'Volgens mij moet ik maar gewoon cider gaan maken.' En zo gebeurde het.

'Ze willen er graag vanaf'

Samen met Landschapsbeheer Groningen zamelen Harma en Volmer en enkele vrijwilligers appels in bij Groningse particulieren. Veel van hen willen graag van de appels af, zegt Kaput. 'Ze zijn de appelsap, appeltaart, appelchutney en hete bliksem helemaal zat.'

De appels worden verwerkt in de Oude Remise in Bad Nieuweschans. Daar worden ze zorgvuldig nagekeken en gewassen voor ze worden uitgeperst. Het sap wordt gepasteuriseerd en na vier weken is het cider. 'Dan is hij nog niet klaar voor consumptie', zegt Berendse,. 'De cider moet eerst nog een maand op kamertemperatuur rusten, en daarna nog twee maanden in de koeling.'

Smaak

Hoe de cider smaakt, is afhankelijk van de appels die worden gebruikt, van de plaats waar de appelbomen staan en van de weersomstandigheden in de zomer dat de appels groeien.

Panel

Maar hoe smaakt de Zummer van de proefpersing van vorig jaar, is die cider eigenlijk lekker? Berendse knikt beamend.

'Wij hebben een testpanel van vrienden en familie, cider-drinkers en niet cider-drinkers, laten proeven en men was enthousiast', zegt hij. 'En dat was niet omdat ze ons aardig vinden, want we hebben kritische mensen uitgenodigd.

Te Koop

Als alles goed gaat is Zummer straks te koop in de winkel en bij slijters, ook buiten Groningen.