Haren herdenkt slachtoffers familiedrama

Vrijdagmiddag zijn de twee slachtoffers van het Harener familiedrama herdacht. De opkomst was groot.

'Mensen van de dovenschool waar het meisje op school zat, maar ook medestudenten van de 23-jarige vrouw die aan het Alfa-college een inburgeringscursus volgde zijn hier aanwezig', laat Frank Steenhuisen namens de gemeente Haren weten.

Hechte gemeenschap

Bij de herdenking was een grote groep Eritreeërs aanwezig. 'Dat is een hele hechte gemeenschap. Er heerst veel verdriet bij hen. We hadden verwacht dat ze zouden komen. Ze hebben ook een priester meegenomen zodat er nog een kleine ceremonie was', aldus Steenhuisen.

De moeder en haar dochter werden afgelopen weekend dood in hun huis aan het Jufferpad gevonden. Een 20-jarige man uit Glimmen is aangehouden. De politie spreekt van een drama in de relationele sfeer.



Naar Eritrea

De slachtoffers worden volgende week naar Eritrea gebracht. Daar worden ze begraven. De moeder van het 26-jarige slachtoffer woont daar.

Zaterdagmiddag er nog een speciale afscheidsbijeenkomst voor de Eritrese gemeenschap. Waar die bijeenkomst is, is niet bekend. In ieder geval niet in Haren.

