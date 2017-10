Live: Groningen met tien man op jacht naar de gelijkmaker tegen Willem II

FC Groningen neemt het vrijdagavond in eigen stadion op tegen Willem II uit Tilburg.

Volg het duel via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; te Wierik, Reijnen, Memisevic, Warmerdam; Doan, Jenssen, Bacuna; Hrustic, Mahi, Idrissi.

Willem II:

Branderhorst; Peters, Van der Linden, Lachman; Lewis, Tsimikas; Haye, Lieftink, Chirivella; Azzaoui, Sol.

Scheidsrechter: Allard Lindhout

#growil