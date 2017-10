Dit weekend in Groningen: kaboutertocht, een rollerderby en springkussens

Paddenstoelen, appels, ijs. Het is een culinair weekend in stad en ommeland. Wie de extra calorieën er meteen weer af wil hebben, kan ook aan de bak, tijdens onder meer een wandelevenement.

Onze uitagenda heeft deze week een extra herfsttintje. En omdat het herfstvakantie is, kijken we deze keer ook over het weekend heen.

Wandelen in Wedde

Wil je te voet genieten van de herfstkleuren en -geuren? Vereniging De Blije Wandelaars organiseert zaterdag meerdere routes die starten vanuit de kantine van Sportpark Oostersingel in Wedde. Afstanden zijn 5, 10, 15 en 25 kilometer. Je kunt vanaf 08.30 beginnen.

Paddenstoelen- en kaboutertocht

Meer weten over paddenstoelen (en kabouters)? Zondag kun je wandelen in het park van de Fraeylemaborg. Er zijn twee routes uitgezet, voor jong en oud.

Speuren naar reeën

Je moet er wat voor over hebben maar met een beetje geluk krijg je er veel voor terug. Zaterdag kun je samen met een boswachter speuren naar reeën in het Westerkwartier. Daarnaast leer je van alles over het leefgebied, sporen lezen en meer. De zoektocht begint om 7 uur 's ochtends. Meer informatie vind je hier.

Appelmarkt TOENTJE

Appelcider, appelsap en appeltaart. Zondag staat in het teken van appels. In de Oosterparkwijk in de stad Groningen vindt vanaf 10 uur 's ochtends het Appelfeest plaats.

Er staat onder meer een Heel Groningen Bakt...Appeltaart-wedstrijd op het programma, er zijn workshops en je kunt je appels tot sap of cider laten persen. De middag wordt afgesloten met, hoe kan het ook anders, stamppot appel, oftewel hete bliksem.

Het Appelfeest begint zondag 22 oktober om 13 uur. Het programma is hier te vinden.

IJs en tulpen op de Streekmarkt

Tulpen in de herfst. Je verwacht het niet, maar zaterdag zijn er tulpenbollen te verkrijgen op de Streekmarkt bij de Museumboerderij van Verhildersum in Leens.

Maar er is meer. Zo zijn er taarten te koop, kun je advies en informatie krijgen over duurzame energie en kunnen kinderen knutselen met pompoenen. Mocht je het warm krijgen van alle activiteiten, is er ook yoghurt ijs te koop.

De streekmarkt begint om 10 uur, toegang is gratis. Meer informatie staat op Facebook.

Noorderlicht

Bezoek de 24e editie van het internationale fotofestival Noorderlicht: NUCLEUS. Dit jaar gaat het over wetenschap en de verbeeldingen ervan door fotografen en kunstenaars. Je kunt terecht in d Noorderlicht Fotogalerie, maar ook verschillende locaties in Stad, Assen en Eelde. Meer info vind je hier.



Rollerderby

Voor de durfals onder ons: zaterdag is er een rollerderby in Sporthal De Wijert. Een nog niet heel bekende sport, maar daar willen de leden van Thunder & Lightning, het gemengde team van Roller Derby Groningen, verandering in brengen. Ze nemen het in Groningen op tegen een Deens team. Wie na zaterdag niet is afgeschrikt, kan eind oktober zelf ook meerollen en trainen. Niet geschikt voor mensen die snel blauwe plekken krijgen.

Voor wie een beeld wil krijgen van rollerderby:



Springkussenfestijn

MartiniPlaza is komende week een groot indoor speelparadijs. Hier vindt namelijk het Mega Indoor Springkussen Festival plaats. 12.000 vierkante meter wordt omgebouwd tot speeltuin. Naast springkussens zijn er onder meer een rodeostier en stormbanen.

Op donderdag is er voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een wat rustiger moment.

Fijne herfstvakantie!