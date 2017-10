Eigenaresse Pannekoekschip: 'Als die brug er komt wil ik hier weg'

Eigenaresse Marjon Meiboom van 't Pannekoekschip in het Schuitendiep in Groningen kijkt met grote vreze uit naar de komst van de vrijdag gepresenteerde Kattenbrug. Die brug komt pal naast haar boot te liggen en snoept hoogstwaarschijnlijk een stuk van haar terras af.

Met de komst van de brug naast haar Pannekoekschip ziet Meiboom het niet zitten om op haar huidige plek te blijven liggen. Daarmee zou er een einde kunnen komen aan 40 jaar Pannekoekenschip op de huidige locatie. De gemeente wil de brug vlakbij het casino aanleggen omdat via die brug de lijnbussen vanuit het oosten van de stad het het centrum moeten bereiken.

Dit is het plan voor de Kattenbrug:



Terras

'Met die brug is het niet leuk meer om lekker op het terras te gaan zitten', laat Meiboom weten. 'Als die brug er komt, dan wil ik in overleg met de gemeente om hier weg te gaan. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat hier een kind of een hond onder de bus komt als mensen rustig op het terras zitten.'

Trotse wethouders

Vrijdagmiddag presenteerden de wethouders Paul de Rook (D66) en Roeland van der Schaaf (PvdA) vol trots de schetsen waarop de nieuwe brug te zien is.

'Het gaat niet alleen om de brug, maar om de herinrichting van het hele gebied', zei wethouder Van der Schaaf vol trots.

Niet realistisch

De tekeningen die de Pannekoekenvrouw onder ogen heeft gekregen, vindt ze alles behalve realistisch. 'Ik zie dat ze terrassen op plekken willen hebben waar de hele dag geen zon is. Dat wordt zomaar geschetst op dat plaatje, maar het is niet de realiteit.'

Win-win situatie

Toch hoopt ze dat het schip niet naar een andere plek in de binnenstad gaat varen. 'Ik hoop dat er een win-win situatie van te maken valt. Dat is ons wel beloofd.' Ondanks de goede hoop ziet ze dat met de huidige plannen niet gebeuren.

Meiboom heeft dus ondanks de gesprekken die ze heeft met de gemeente veel vraagtekens. 'Er is veel onduidelijkheid en dan hebben we ook nog die casino ellende. Voorlopig kunnen we nog niet rustig slapen.'

Hoe nu verder?

De gemeenteraad heeft al wel ingestemd met de komst van de brug. De kosten ervan, 5,2 miljoen euro, moet de gemeenteraad nog wel beschikbaar stellen. Daar moet nog een besluit over vallen.

Lees ook:

- Plannen nieuwe brug in centrum Stad krijgen vorm