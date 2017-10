Herindelingssoap duurt voort: ook raadsleden Haren willen spoeddebat

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Een deel van de gemeenteraad van Haren wil een spoeddebat houden over de herindeling. VVD, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks vragen daar om.

Vrijdag ontvingen de raadsleden van Haren een brief van de gemeente Groningen met de nadrukkelijke oproep om toch weer mee te denken over een herindeling.

Wat doet Haren met handreiking?

Groningen moet in 2019 samengaan met Ten Boer en Haren, maar laatsgenoemde gemeente weigert tot nu toe.

De partijen willen nu van het college horen hoe die aankijkt tegen het verzoek van Groningen. Daarnaast willen ze weten wat Haren doet als de Tweede Kamer de gemeente tot een fusie dwingt, zo is te lezen in een brief.

Vaker spoeddebat

Haren is niet de eerste gemeente die een spoeddebat wil houden over de herindeling. Eerder werd bekend dat de gemeente Groningen bij een fusie moet worden opgeheven, vanwege de weigering van Haren om mee te werken aan een 'lichte' samenvoeging.

Dat kost de stad tonnen. De oppossitie in Groningen vroeg daar toen ook een spoeddebat aan. Daarnaast is heeft de provincie zich meermalen over de kwestie gebogen.

30 oktober

Als het aan de Harener partijen ligt, wordt de kwestie op 30 oktober besproken, voorafgaand aan de reguliere gemeenteraadsvergadering.

