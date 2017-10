De Noord 9 van zaterdag 21 oktober 2017

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

1. Edwin Jongedijk - Doe mist hier haildaal niks

'Doe mist hier haildaal niks' komt van Edwins derde album 'Holt & Stoal', dat in oktober vorig jaar is verschenen. Op het album staan tien Groningstalige liedjes. Het zijn allemaal vertalingen van songs die Edwin zelf mooi vindt en die hij graag aan anderen wil laten horen: liedjes van oa. Kris Kristofferson, Steve Earl en Fred Eaglesmith. Weemoed loopt als een rode draad door de liedjes, het kenmerkt volgens Edwin zijn stijl. Na 'As ik de kaans zol kriegen' uit mei 2011 en 'Mörn is t weer licht' uit november 2013 is 'Holt & stoal' Edwins derde solo-album. Naast collega Troebadoers Jan Henk de Groot en Alex Vissering doen ook andere bekende Groninger muzikanten mee op het album: oa. Martin Korthuis, Harry Niehof, Arjan van der Linde en Marlene Bakker (met wie Edwin op nummer 1 staat) leveren een bijdrage. Bekijk de clip hier.

2. Orange Skyline - Hotel rooms

Dit liedje van Orange Skyline blijft niet onopgemerkt in het land! 'Hotel rooms' kun je niet alleen op Radio Noord horen, ook NPO Radio 2 en NPO 3FM hebben de Groningse band op de playlist staan. Na het bijwonen van een concert van Oasis een kleine tien jaar geleden, zijn de broers Niels en Stefan van der Wielen ervan overtuigd dat ze muziek willen maken. Ze halen jeugdvriend Mart Atema erbij en schaffen instrumenten aan. En dan begint het: in 2013 winnen ze de Groninger Popprijs en daarna spelen ze op bijna elk podium in Groningen. Ze zijn onder andere supportact voor de Kaiser Chiefs in de Oosterpoort, spelen op de mainstage tijdens het Bevrijdingsfestival en op de Nacht van de Kunst en Wetenschap. In de rest van het land spelen ze in het voorprogramma van Kensington in de Ziggo Dome, op Noorderslag, Concert at Sea en Parkpop. Het debuutalbum heet 'Things that I hide' heten en is in januari verschenen. Bekijk de clip hier.

3. Lars Koehoorn - Closer to you

Lars Koehoorn komt uit Winschoten. Een paar jaar geleden begint hij met het zingen van volksrepertoire, maar nu legt hij zich toe op popliedjes. Hij werkt samen met producer Niels Lingbeek uit Eelde. In het voorjaar van 2013 verschijnt zijn eerste single 'Feeling alive': dat liedje is veel gedraaid op Radio Noord en haalt de Noord 19. Sinds 2015 is hij met verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3) en 'Still waters run deep' (#1). Na 'Bring it on', het nummer dat 21 weken in de Noord 9 stond, komt Lars nu met een nieuwe single. Bekijk de clip hier.

4. Fries Wolma - n Joar is zo veurbie

De naam van Fries Wolma is onlosmakelijk verbonden aan de band Zuver Scheerwol. Een groot deel van zijn leven -sinds de jaren '60- is hij gitarist van de Groninger beatband The Javelins geweest. Maar ook speelt hij in Ash-Tray, Reno & Frisby en Sundown. Die laatse band scoort een hit in 1976 met het liedje 'One morning in May'. Ook maakt Fries Wolma solo-cd's en schrijft en produceert hij muziek voor anderen (oa. Sijtse Scheeringa, Johan Raspe en de Askay Brothers). Eerder scoort hij solo een #1-hit in Groningen met 'Zummertied' en ook 'Noakend in de regen' scoorde hoog in de lijst. Tijd nu voor een eindejaarslied! Beluister het nummer hier.

5. Lucas & Gea - Ik geloof nog steeds in alles wat ik doe

Deze single van Lucas & Gea is sinds een paar weken uit, oa. op YouTube is hij te beluisteren. Het bijschrift ij de video is: 'Dit keer iets totaal anders dan dat jullie van ons gewend zijn. Enjoy!'. Het deuo uit Oude Pekela slaat een nieuwe weg in! Sinds de eeuwwisseling staan Lucas en Gea samen op het podium, hoewel ze al veel langer getrouwd zijn. Hun eerste hit is meteen een knallend succes: 'Steeds weer huil je' wordt in korte tijd het meest gedraaide nummer op Radio Noord. Van het album met dezelfde naam zijn tienduizenden exemplaren verkocht. Dit alles luidt een succesvolle carrière in met heel veel optredens, een theatertournee, tv-specials, een eigen reality-serie op TV Noord, een eigen platenlabel en veel hits. Eerdere noteringen van Lucas & Gea in de Noord 9 zijn 'Als ik je zie' (2015), 'Veranderd in een ander' (2016) en 'Ik gaf jou alles' (2016) en 'Ogen zeggen meer dan duizend woorden' (2016). Bekijk de clip hier.

6. Victors Village - Up in the trees

Victors Village is een vijfkoppige indiepop-band die vanuit Winschoten probeert de rest van Nederland te veroveren. Met invloeden als Keane, The Kooks en Coldplay gaat de band verder op het pad dat ze reeds bewandelden; stevige melancholische pop maken. De band speelde al op menig podium in Noord-Nederland. Ook hebben de mannen al gespeeld op festival Eurosonic. 'Up in the trees' gaat over tegenslagen incasseren en hier beter uit komen. Bekijk de clip hier.

7. Henk Wijngaard - Hoeveel kilometer

Henk Wijngaard is een begrip in de Nederlandse muziek. Als tiener kreeg hij een gitaar en begon hij met schrijven van liedjes. Hij werkte jarenlang als vrachtwagenchauffeur. Door mee te doen aan talentenjachten kreeg Wijngaard een contract bij platenmaatschappij Telstar en kon heel Nederland kennismaken met zijn muziek. Als sinds de jaren '70 van de vorige eeuw scoort hij hits: 'Met de vlam in de pijp', 'Ik heb een truck als m'n woning', Hé Suzie' en 'Meissie meissie' zijn liedjes die bijna iedereen kan meezingen. Vorige zomer is van Henk nog een nieuw album verschenen 'Hoe die zomer was'. Bekijk de clip hier.

8. Inge van Calkar - Imaginary

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere notering heet 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015). Daarvoor nog, heeft ze muziek gemaakt met haar band ZaZa, waarmee ze nog De Wereld Draait Door heeft gehaald. Volgens Inge heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. Ze groeit op in Bunsschoten. Na het VWO verhuist ze naar Groningen en ze heeft hier psychologie aan de RUG gestudeerd. Beluister 'Imaginary' hier.

9. Jan Henk de Groot - Vuurtje kieken

Het tweede Groningstalige album van Jan Henk de Groot heet 'Keunenk van Westerdaipstedale' dat oktober 2016 is verschenen. Het nummer 'Vuurtje kieken' is daarvan de derde single, na 'Bonney' (#1 in de Noord 9) en 'Evenwicht' (#1 in de noord 9). In het kleinste dorp van Groningen, Westerdiepsterdallen, heeft Jan Henk zichzelf vorig jaar twee weken opgesloten. 'Hier kan ik rustig werken en heb ik geen afleiding. Als ik hier ben kijk ik geen tv en heb ik geen last van anderen. Je hoort hier nog echt de wind', vertelt Jan Henk de Groot. Hij is twee weken te gast geweest bij Bonney Brattinga, de bewoner van één van de twee huizen die in het dorpje vlakbij Veendam te vinden zijn. Deze zomer heeft Jan Henk met tv-persoonlijkheid en DJ Arjen Lubach gewerkt aan een dancenummer. Bekijk de clip hier.