Kromowidjojo pakt Nederlands record op 50 meter vlinder

Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdagavond bij de Swim Cup in Amsterdam het Nederlands record op de 50 meter vlinderslag op de kortebaan verbeterd. De 27-jarige zwemster uit Sauwerd tikte aan in 24,53 seconden.

Dat was één honderdste van een seconde sneller dan de tijd waarmee ze in augustus tijdens de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven rivale Sarah Sjöström klopte.

Ruim sneller dan de rest

'Kromo' was ruim sneller dan de rest van het veld. Maaike de Waard werd tweede in 25,51. De Waard was met 58,53 wel de snelste op de 100 meter rugslag.

