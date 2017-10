Faber: 'Wie niet mee wil haakt af'

'De teleurstelling is heel groot, en dat is onnodig. Na de tweede gele kaart moesten we omzetten omdat ze met een man meer waren.' Dat zegt trainer Ernest Faber over de wedstrijd van FC Groningen tegen Willem II, die met 1-0 werd verloren.

'Je spreekt dingen met elkaar af, en laat dan maar zien dat je het met tien man kunt. Helaas was het te weinig', vervolgt Faber. 'Er zit een bepaalde rem of druk op de spelers, die daar misschien in gaan verkrampen.'

Zeer grote teleurstelling

FC Groningen clubwatcher Elwin Baas vraagt aan Faber of hij door de bomen het bos nog wel ziet. 'Ja, natuurlijk', zegt Faber. 'Het is een zeer grote teleurstelling. Een overwinning was een must, maar dit was alles behalve een overwinning, zeker omdat je jezelf uit de wedstrijd hebt gespeeld.'

Toenemende druk

Op de vraag of de druk toeneemt zegt Faber: 'Het hoort erbij. Je kunt er beter iets mee doen, want het is lastig voor je zelfvertrouwen als je geen resultaten haalt.'

'Uiteindelijk kan je maar een ding doen en dat is bij elkaar blijven. Ik denk dat het voornaamst is als je alles wil geven voor het resultaat en het elftal.'

Frisse ideeën

Baas: 'Ik zie nog steeds niet de lijn die jullie ook graag zelf willen zien. Qua spel zie ik het nog niet.' Faber reageert: 'Het zal misschien met een bepaalde druk of angst te maken hebben. In de tweede helft was het wel veel beter. We gaan op zoek naar nieuwe en frisse ideeën. Ik denk dat iedereen de kans heeft gehad zich te bewijzen.'

