'Wat weer een rotzooi, zorgwekkend resultaat, trots op medesupporters'

'Domme tweede gele kaart, een erg magere seizoensstart, door wissels toch nog flair en passie'. Gemengde reacties van het supporterspanel na afloop van de met 1-0 verloren thuiswedstrijd tegen Willem II. Het rapportcijfer voor de FC: een 5,8.

Het duidelijkst in zijn mening is Kevin van der Laan. 'De eerste helft speelde de FC met de bezieling van een naaktslak in de regen,' opent hij zijn betoog. 'Domme tweede geel voor Hrustic. Tweede helft wel meer gestreden, ook complimenten daarbij aan Reis en vooral Absalem.'

'Oproep aan Faber: hamer er nou eens op dat ze vooruit gaan voetballen in een hoog tempo. Op de momenten dat het tempo opgevoerd werd speelden ze met tien man de verdediging uitelkaar. Cijfer een 5,6.'

Zo'n vroege rode kaart maakt het wel heel lastig voetballen,' analyseert Sil Piek. 'Jeugdigheid van Hrustic kost je de wedstrijd. Voor mij is het dan te simpel om om het hoofd van Faber of andere rigoreuze maatregelen te schreeuwen.'

'In teksten als "Groningers zijn te kritisch" heb ik echter ook geen zin meer, want we beleven een erg magere seizoensstart. Zonde dat de geleverde strijd van de tweede helft niks meer opleverde. Eindcijfer: 5.'

Bij Ronald Varwijk overheerst een gevoel van trots. 'Trots op mijn medesupporters. Wij zijn Groningen, win lose or tie, Farmer till I die!. Goede omzetting Faber in de rust om Warmerdam hoger op te zetten, ook meteen de man of the match voor mij, al zouden dat eigenlijk de supporters moeten zijn. Fenomenaal! Teamprestatie: 6 (gemiddelde omlaag door idiote Hrustic). Publiek: Een dikke vette 10+.'

Jasper Kelder:

'Na de rode kaart leek het een kansloos avondje te worden, maar Faber wist met zijn gewaagde wissels nog flink wat flair en passie in de ploeg te krijgen. Het ging mede daardoor ook flink los in het stadion. Heb me er goed mee vermaakt, ondanks het zorgwekkende resultaat. Ik geef de wedstrijd een 6,5.'

Lees ook:

- FC Groningen met tien man onderuit tegen Willem II

- Faber: 'Wie niet mee wil haakt af'

- Welk cijfer geef jij aan de FC tegen Willem II?