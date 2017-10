Oost-Groningen zaterdagnacht beste plek om vallende sterren te zien

(Foto: Hessel de Jong)

Vrijdagnacht waren er in Nederland al vallende sterren te zien en zaterdagnacht is het opnieuw raak. In het oosten van Groningen zijn de omstandigheden het best om het fenomeen te aanschouwen.

Want, hoe verder naar het westen des te bewolkter het is. Tot 03.00 uur zijn de omstandigheden in Groningen het best. Dat meldt Weeronline. Lichtvervuiling Wie besluit op pad te gaan om de meteorenregen te bekijken kan het beste een donkere plek opzoeken. Lichtvervuiling van bebouwde gebieden of kassen zorgt er namelijk voor dat zwakkere meteoren niet goed zichtbaar zijn. Kansen Hoewel zaterdagnacht de kans om een vallende ster te zien het grootst is, zullen er ook in de nachten erna sterren vallen. Maar de kans op bewolking is dan aanzienlijk groter, dus zullen ze naar alle waarschijnlijkheid niet te zien zijn. Meteorenregen De meteoren zijn afkomstig van komeet Halley. Kometen verliezen onder invloed van straling van de zon constant stukjes steen. Wanneer dit ruimtestof onze atmosfeer binnendringt, begint het steentje te gloeien. Dit komt door wrijving en het samendrukken van de lucht vóór de meteoroïde uit. Ook wordt het pad van de vallende ster door de hoge valsnelheid elektrisch geladen. Bij het opheffen van het ladingsverschil komt straling vrij en dat zien we als licht. Lees ook: - Heldere vuurbol ook in Groningen gezien

