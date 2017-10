Auto te water bij Vlagtwedde, bestuurder zit thuis (update)

Een groep wielrenners heeft zaterdagochtend een auto aangetroffen die in het Ruiten-Aakanaal lag. De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen direct in actie.

Hoe lang de auto in het water heeft gelegen en wat de aanleiding is, blijft onduidelijk. Duikers van de brandweer hebben onderzoek gedaan, maar vonden geen lichamen in en om het voertuig.

Bestuurder

De politie is in gesprek met de bestuurder, die bleek gezond en wel thuis te zitten. De man heeft aangegeven in zijn eentje in de auto te hebben gezeten toen die te water raakte. Hij is vervolgens naar huis gegaan, maar heeft geen melding gedaan van het voorval. 'Daar zal hij wel zijn redenen voor hebben', aldus een woordvoerder van de politie.

Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is voorgevallen.