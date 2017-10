Column: Kon minder

(Foto: RTV Noord)

De plaag begon ruim dertig jaar geleden. Naast de vertrouwde borden die iedereen kent van verkeersles en theorie-examen, verschenen er langs de wegen steeds creatievere staaltjes jolige overheids-agitprop aan het adres van de verkeersdeelnemer.

Geschreven door Willem van Reijendam

Redacteur

Zo herinneren we ons in Groningen het bord ‘Tachtig Tammo’ langs de Kielsterachterweg. Een leus die diep in het onderbewuste is blijven hangen, als een kinderliedje dat je niet uit je hoofd kunt krijgen. Ook kwamen er enigmatische bordjes met teksten als ‘Scheert u zich weg?’, ‘Eeuwig te laat’ en ‘Uw haar zit heus wel goed’. Met als toppunt ‘Laat u niet afleiden!’, in een tienpunts lettertje, een heel eind uit de berm. ‘Huh, wat staat daar nou?’ ‘Kijk uit, pap!’ En tegenwoordig doen we het met debiliserende teksten als ‘Onderweg ben ik offline’ (hahaha, snap je ’m? ONderweg ben ik OFFline, leuk hè? Hé, snap je?) en ‘Ben je Bob, zeg het hardop’. Bob perst dan altijd stevig zijn lippen op elkaar en geeft een beetje extra gas.



Wie over de N361 van Groningen naar Lauwersoog rijdt, krijgt straks weer een nieuwe vermaning in het vizier: ‘80, kon minder’. Voor de analfabeten, pardon, beelddenkers onder ons is dat gevisualiseerd met een arm die uitmondt in een stevige vuist met een duim omhoog. Die lijkt op een soort wit plankje te slaan, maar misschien maakt hij ook wel een liftgebaar. Het bord roept wel vragen op waar je tot Lauwersoog zoet mee bent, zodat je vergeet op je snelheid te letten. ’80, kon minder’. Wat is de boodschap? U reed 80, maar u had ook wel langzamer dan 80 kunnen rijden? Tja, wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Of was 80 nou te hard? Bent u soms geflitst? Of is het bord soms een grapje? En ergens ter hoogte van Ulrum: ‘O wacht, “kon minder” is bedoeld als compliment toch?’ Had u eigenlijk harder gemogen?



Kon minder. Zeg het hardop. Laat u niet afleiden. Zijn automobilisten nou zoveel dommer geworden? Blijkbaar moeten we overtuigd worden van het nut van een verkeersregel met allerlei malle slogans, in plaats van een duidelijk bord waarop staat wat er mag en wat niet. Een wit bord met een rode rand waarop ‘80’ staat is voor geen enkel misverstand vatbaar. En zeker niet als er een flitspaal achter staat. ’80, gewoon omdat ik het zeg, en anders ga je zonder eten naar bed.’ Het lijkt wel of het wegennet een soort onderhandelingshuishouden is geworden met voor elke deelnemer zijn eigen individuele ruimte. Straks hebben we geen blauw bord met een rode rand en een schuine rode streep meer, maar belerende bordjes met weeë teksten als: ‘Waar uw auto staat zou ook een kind kunnen spelen’, of ‘Een ander wil ook wel eens boodschappen doen.’



Kon minder. Het is een leuk grapje over onze door calvinisme, klei en veel druilregen ingegoten levenshouding, waarbij het glas halfleeg blijft in plaats van halfvol. Waardoor we maar moeilijk een compliment kunnen maken, zoals FC-doelman Sergio Padt afgelopen week vaststelde en waarmee hij een discussie opriep over de negatieve houding van de Groninger. Maar het blijft een verwarrende boodschap, of het nou in het sociale verkeer is, of gewoon op de weg. Kon minder? Dat kan wel wat duidelijker.



