Rijksuniversiteit Groningen hofleverancier voor nieuwe kabinet

Vijf van de bewindslieden van het Kabinet Rutte III hebben een opleiding afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarmee is de RUG hofleverancier van het nieuwe kabinet, voor de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden, die beide vier alumni leveren.

Bruno Bruins (VVD)

Bruno Bruins (54) is voorgedragen als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij volgde de studies rechten en bestuurskunde in Groningen en was lid van studentenvereniging Vindicat.

Later werkte hij bij een vervoersmaatschappij in Den Haag en werd in die stad wethouder. In de tijd van zijn wethouderschap werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep door Sander Dekker, nu beoogd minister voor Veiligheid en Justitie. Oppositiepartijen vroegen zich destijds af of er sprake was van vriendjespolitiek.

Een andere rel ging over het salaris dat Bruins verdiende toen hij aan de top stond van het UWV. Hij verdiende 219.000 euro in 2015, wat meer was dan het ministersalaris van 178.000 euro. Volgens het kabinet was er niks aan de hand omdat Bruins in een overgangsregeling zat.

Arie Slob (CU)

Arie Slob (55) is voorgedragen als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en belast met primair en voortgezet onderwijs. Hij studeerde geschiedenis in Groningen. 'Ik heb altijd erg genoten van het studeren. Het was in ons gezin niet zo vanzelfsprekend dat er doorgeleerd werd', schrijft Slob op de website van de ChristenUnie.

Na zijn studie werd Slob onderwijsadviseur in Zwolle. In 2001 werd hij lid van de Tweede Kamer, waar hij van 2007 tot 2015 fractievoorzitter was van zijn partij. In 2016 keerde hij terug naar zijn vakgebied door aan de slag te gaan bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

In 2009 pleitte Slob ervoor om naast de evolutietheorie ook het scheppingsverhaal te onderwijzen op openbare scholen. Dat deed hij in een gesprek met Nu.nl.

Halbe Zijlstra (VVD)

Halbe Zijlstra (48) is voorgedragen als minister van Buitenlandse Zaken. Aan de Hanzehogeschool Groningen studeerde hij commerciële economie. Later ging hij sociologie studeren aan de RUG.

Hij ging aan het werk als accountmanager en werd in 2006 Kamerlid. Hij maakte deel uit van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar onderwijsvernieuwing. Namens zijn fractie voerde hij het woord over hoger onderwijs, sport, zorg en energiebeleid.

Zijlstra werd in 2010 staatssecretaris van Onderwijs. Uit de onderwijswereld kreeg hij veel kritiek voor zijn plannen, zoals de langstudeerboete. Vanaf 2012 is hij fractievoorzitter voor zijn partij in de Tweede Kamer en was hij nauw betrokken bij de coalitieonderhandelingen.

Menno Snel (D66)

Menno Snel (46) is voorgedragen als staatssecretaris van Financiën. Hij studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was lid van studentenvereniging Albertus Magnus. Na zijn studie werkte hij enige tijd bij een bank, maar vanaf 1995 werkte hij veertien jaar lang op het ministerie van Financiën.

Hij klom op tot plaatsvervangend directeur-generaal fiscale zaken. Later werd hij bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en woonde hij enige tijd in Washington in de Verenigde Staten. In 2015 keerde hij terug naar Nederland.

Het blad Management Team tipte Menno Snel begin deze eeuw als een van de toekomstige dertig leiders van de BV Nederland. Hij voetbalt nog elke dinsdagavond met zijn studievrienden.

Stientje van Veldhoven

(D66)



Stientje van Veldhoven (44) is door D66 voorgedragen als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Ze studeerde internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en bracht een deel van haar studie door in Parijs. Haar eerste baan was als assistent in het Europees Parlement.

Sinds het begin van deze eeuw werkte ze afwisselend op ministeries in Den Haag en in Brussel. Sinds 2010 zit ze in de Tweede Kamer, waar ze zich actief bezig heeft gehouden met het klimaat en de gaswinning. Ze wees er eerder op dat het nieuwe kabinet er alles aan doet om het gasverbruik met drie miljard kuub terug te brengen.

Van Veldhoven begon met marathon lopen nadat haar vader op zestigjarige leeftijd een marathon had volbracht. Haar persoonlijk record is 4 uur en 8 minuten.

Lees ook:

- Stientje van Veldhoven voorgedragen als staatssecretaris

- Kamerleden staan niet te trappelen om uitleg te geven over regeerakkoord

- 'Het regeerakkoord is niet meer dan een luchtkasteel'