Spectaculaire tewaterlating van Snow Crystal

Een spectaculair gezicht zaterdagochtend bij Ferus-Smit in Westerbroek. Daar werd het Zweedse schip Snow Crystal tewatergelaten.

Nog twintig minuten

Een half uur voor die tijd komt de bus van Expeditie Grunnen het terein opgereden. Daar hebben al vele mensen zich verzameld en genieten van een hapje en drankje. 'We zijn hier vier maanden mee bezig geweest', vertelt scheepsbouwer Aaldert Niemeijer aan presentator Ronald Niemeijer.

Meer kan Ronald hem niet vragen, want zijn collega spreekt hem toe via de portofoon. 'Ja, heel leuk Tv Noord, maar we hebben nog maar twintig minuten en er moet wat gedaan worden.'

Hét moment

De bus verplaatst zich daarom snel naar de overkant van het water waar vele mensen klaarstaan om de tewaterlating te bekijken en vast te leggen op beeld. Ook Expeditie Grunnen ging live op Facebook waar honderden mensen precies om 11 uur mee konden genieten van het spectaculaire gezicht.

Door de grote vloedgolf hield niet iedereen de voeten droog. Dat maakte niet uit, het was weer mooi om te zien. Bekijk het vanavond in Expeditie Grunnen.