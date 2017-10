Brutale roof van twee springkussens

Het bedrijf Rainbow Events is vrijdag bestolen van twee springkussens. De eigenaren zitten met handen in het haar, want dit is hen nog nooit eerder overkomen.

Raar gevoel

Het programma Expeditie Grunnen reed langs het bedrijf in Muntendam en vroeg wat er precies is gebeurd. 'Als iemand een bestelling plaatst, dan zorgen wij ervoor dat wij op locatie de spullen plaatsen', vertelt Gradus Abbas aan presentator Ronald Niemeijer.

'Gisterochtend leverden wij de springkussens af op een locatie in Muntendam. Wij spraken met een man af wanneer we de spullen weer op kwamen halen. Iets in het gesprek en het gedrag van de man gaf mij geen goed gevoel.'

Springkussens weg

Ze hebben de spullen afgeleverd, maar omdat Abbas een raar onderbuikgevoel had is hij 's middags weer naar Muntendam gereden. 'Daar zag ik het meteen. De springkussens waren weg.Omwonenden vertelden mij dat kort na ons vertrek die ochtend de springkussens werden ingeladen in een blauwe bus en daarmee weg zijn gereden. Dan zit je met je handen in het haar. Wat moeten we nu?'

Oproep

'We hebben gelijk aangifte gedaan', vertelt Abbas. 'Ze hebben allemaal valse gegevens opgegeven en het telefoonnummer is zelfs niet eens bereikbaar. Op onze Facebookpagina hebben we de foto's van de springkussens gezet. We hopen de springkussens hiermee terug te krijgen en de daders op te sporen.' Inmiddels is het Facebookbericht al honderden keren gedeeld.