FC Groningen schorst Mahi en Idrissi

FC Groningen heeft Mimoun Mahi en Oussama Idrissi disciplinair geschorst. De aanvallers maken voorlopig geen deel uit van de eerste selectie en zullen in ieder geval ontbreken bij het bekerduel met Roda JC, aankomende woensdag.

Ook ontbreken de spelers bij de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam, volgende week zondag.

Onderuit

Vrijdagavond verloor FC Groningen de thuiswedstrijd tegen Willen II met 0-1. Aanvaller Ajdin Hrustic kreeg in de 23e minuut zijn tweede gele kaart na opzettelijk hands. De Tilburgers profiteerden hiervan en beslisten in de 33e minuut de wedstrijd door een doelpunt van Sol.

Na afloop van de wedstrijd zei trainer Ernest Faber: 'Het zal misschien met een bepaalde druk of angst te maken hebben. In de tweede helft was het wel veel beter. We gaan op zoek naar nieuwe en frisse ideeën. Ik denk dat iedereen de kans heeft gehad zich te bewijzen.'

Idrissi

Oussama Idrissi sluit zich per direct aan bij FC Groningen onder de 23 jaar oud. De club geeft hem de kans om zich bij het tweede elftal te verbeteren en via houding en gedrag te laten zien dat hij bij de eerste selectie wil trainen en spelen.

Mahi

Mimoun Mahi moet zich maandagochtend melden bij de directie van FC Groningen. Dan wordt gesproken en besloten over welke maatregelen er worden genomen. Mahi zal de komende periode geen onderdeel uitmaken van de eerste selectie en ook niet trainen en spelen bij FC Groningen onder de 23 jaar oud.

