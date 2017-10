Mahi: 'Ik heb spijt'

Mimoun Mahi heeft spijt van zijn gedrag tijdens de wedstrijd tegen Willem II vrijdagavond. De aanvaller moet zich maandagochtend om negen uur melden bij directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans.

Mahi en Indrissi werden zaterdagmiddag disciplinair geschorst door FC Groningen. De aanvallers maken voorlopig geen deel uit van de eerste selectie en zullen in ieder geval ontbreken bij het bekerduel met Roda JC, aankomende woensdag.

Emotionele uitbarsting

'Ik heb de trainer niet geschoffeerd of zoiets, maar het was een situatie tijdens de wedstrijd. Ik reageerde in het veld te emotioneel en meer kan ik er niet over zeggen,' laat Mahi in een reactie aan RTV Noord weten.

Sorry!

'Direct na de wedstrijd heb ik mijn excuses aangeboden en vanochtend nog een keer. Ik heb echt spijt van mijn emotionele uitbarsting, maar had niet gedacht dat ik geschorst zou worden.'

Enorm pijnlijk

'De hele situatie is enorm pijnlijk. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de club. Maandagmorgen moet ik mij melden en dan moeten we opzoek naar de beste oplossing voor zowel mijzelf als voor de club.'

'Ik vind het echt heel erg vervelend. Mensen die mij kennen weten dat ik normaal niet zo reageer,' besluit een hoorbaar aangeslagen Mahi.

Idrissi

Collega-aanvaller Oussama Idrissi houdt het gesprek heel kort. 'Ik hoop dat je kunt respecteren dat ik nu niets kan en wil zeggen,' klinkt een eveneens aangeslagen Idrissi.

Losstaande incidenten

Directeur Hans Nijland benadrukt dat het twee losstaande incidenten zijn.

'Idrissi heeft in het verleden wel eens vaker problemen gehad om met teleurstellingen om te gaan. Zijn straf heeft dus met zijn houding te maken, maar verder wil ik er niets over zeggen,' aldus Nijland.

De directeur vervolgt: 'Mahi moet zich maandagochtend bij mij en Ron melden en dan moeten we echt eens heel goed met elkaar praten, want dit kan echt niet.' Nijland wil verder niet ingaan op het verhaal van Mahi.

