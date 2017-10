Onder de titel 'Nucleus', de verbeelding van de wetenschap, is in de Stad Groningen zaterdagmiddag de 24ste editie van de Internationale Fotomanifestatie Noorderlicht van start gegaan.

Op Noorderlicht vertellen 74 fotografen uit 26 landen hun verhalen over de wetenschap.

Gevangen vogels

Van de Amerikaan Todd Forsgren zijn foto's te zien uit zijn serie Ornithological. Dit zijn foto's van vogels die zijn gevangen in dunne netten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Met zijn foto's wil de Amerikaan onder andere een discussie losmaken over de ethiek van wetenschappelijk onderzoek. De vogels lopen geen schade op door ze te vangen in dunne netten en ze worden ook weer losgelaten, maar de angst van de dieren is uitgebeeld op de foto's.

700 foto's

Zo geven alle deelnemende fotografen hun eigen visie op de wetenschap. In totaal zijn er zo'n 700 foto's te zien op Noorderlicht dat dit jaar op 7 verschillende locaties in Groningen, Assen en Eelde wordt gehouden tot en met 26 november.