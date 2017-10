Deel Noordzee verboden gebied voor garnalenvissers

Een deel van de Noordzee is verboden terrein geworden voor garnalenvissers. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken besloten.

De garnalenvissers in Zoutkamp zijn niet te spreken over het verbod. 'We vissen daar al dertig jaar', zegt visser Johan Rispens. 'Ik heb collega's die daar al 50 jaar vissen. Dat ben je nu kwijt en dat is moeilijk te verkroppen.'

Eén van de beste gebieden

Het gaat om een uitgestrekt gebied ten noordoosten van Rottumeroog, boven Rottumerplaat langs, richting Schiermonnikoog.

'Dit gebied is voor de Noordelijke visserij één van de beste gebieden', zegt Matthijs van der Ploeg. Hij is voorzitter van de garnalenvissersbond. 'En nu mag je daar ineens niet meer vissen.'

In gesprek

Het besluit van het ministerie komt voor de visserij als donderslag bij heldere hemel. 'We waren in gesprek over welk gebied we konden sluiten', zegt Van der Ploeg. 'Eigenlijk zijn we daar nog over in gesprek. Maar nu ligt er ineens dit verbod.'

Oneerlijke concurrentie

Wat de Zoutkamper vissers tegen de borst stuit, is dat hun collega's uit Duitsland het verbod zonder al te veel problemen aan hun laars kunnen lappen. Terwijl de Groninger een boete kunnen krijgen.

'De Duitsers hebben geen systeem waarmee je ze kunt controleren', zegt Rispens. 'Ik sprak net nog een Duitser en die zegt: we gaan gewoon, het kan ons niets schelen. De garnalen liggen boven Nederland, maar de Duitsers halen alles binnen. Het is oneerlijke concurrentie.'

Bezwaar

De vissersbond kan nog bezwaar maken tegen het besluit van het ministerie. Maar de vissers gaan liever weer in gesprek over een oplossing.

'Je kunt die streep wel met een pen trekken, maar het is niet meer dan een theoretische streep', aldus Van der Ploeg. 'Dan doe je geen recht aan de visserij en ook niet aan de belangenorganisaties.'

Van der Ploeg pleit er voor om naar de praktijk te kijken in plaats van de theorie. 'We moeten de natuur volgen, dat is ons uitgangspunt.'

Lees ook:

- Handelaren helpen veiling: klokvissers krijgen tijdelijke bonus

- Natuurorganisaties maken zich zorgen over bijvangst garnalenvissers

- Lucratieve viscontracten rukken op: klokvissers slaan alarm