Zeiler Tienpont wint arbitragezaak

(Foto: Team Akzo Nobel)

Simeon Tienpont heeft de artbitragezaak gewonnen die hij had aangespannen tegen AkzoNobel. De Groningse zeiler wil nu als schipper terugkeren in het team, dat zondag in Alicante aan de eerste etappe in de Volvo Ocean Race begint.

Dat meldt de NOS. De zeiler werd begin oktober aan de kant gezet, vanwege contractbreuk door zijn managementbedrijf. Tienpont was intussen vervangen door de Nieuw-Zeelander Brad Jackson. Arbitrage Tienpont stapte daarop naar het Nederlands Arbitrage Instituut en kreeg daar gelijk. Volgens de NOS reist hij zaterdag naar Spanje om zijn terugkeer op de boot te bespreken met de bemanning. AkzoNobel gaf een korte verklaring aan de NOS: 'Wij zijn de huidige situatie aan het evalueren en werken samen met Simeon Tienpont hieraan.' Lees ook: - Schipper Tienpont wil via arbitragezaak toch naar Volvo Ocean Race

