Jong FC Groningen geeft goede voorbeeld en stijgt naar vierde plek

De mindere reeks van het eerste elftal heeft geen invloed op de prestaties van FC Groningen onder 23. De ploeg onder leiding van coach Alfons Arts boekte zaterdagmiddag een 3-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Magreb'90. Door deze overwinning klimmen de Groningers naar de vierde plek op de ranglijst in de derde divisie.

Niet tevreden

Toch was Arts niet tevreden over het vertoonde spel. 'Er had meer ingezeten', bleef de trainer kritisch. 'We hebben de hele week getraind op hoog druk zetten en goed anticiperen. Dit is er vooral in de tweede helft niet uitgekomen.'

'Ik vind dat als je de tegenstander bij het nekvel kunt grijpen je dit moet doen en een nog grotere uitslag moet neerzetten. Daarin zijn wij niet geslaagd.'

Goed begin

De gasten begonnen overigens wel prima aan de wedstrijd in Utrecht. Al in de eerste minuut schoot Michael Breij zijn ploeg op voorsprong, al ging de bal in het doel via een verdediger van Magreb'90.

In deze fase was er wel veel beweging en een hoog baltempo bij FC Groningen. David Browne en Tim Freriks misten oog in oog met de keeper van de thuisploeg grote kansen.

Voorsprong verdubbeld

Na een half uur spelen werd de Groningse voorsprong verdubbeld. Na een goed uitgespeelde aanval kwam de voorzet van Tim Riksman die werd ingetikt door Tim Freriks. Deze 2-0 was tevens de ruststand.

Aanzien niet meer waard

Na de onderbreking was de wedstrijd nauwelijks het aanzien meer waard. Er werd in een veel te laag tempo gespeeld met veel ballen naar achteren. Om onbegrijpelijke redenen sloop er zelfs wat angst in het spel van FC Groningen.

Vlak voor tijd liet Antuna zien hoe het wel moet. Hij legde een lange bal panklaar voor Joël Donald die de eindstand bepaalde op 3-0.

Subtop

Jong FC Groningen is door deze overwinning de subtop binnengedrongen van de derde divisie. De groen-witten veroverden 15 punten uit negen wedstrijden en bezetten daarmee de vierde plaats.

