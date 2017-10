Kromowidjojo klopt Heemskerk op Swim Cup

Kromowidjojo op archiefbeeld (Foto: Vincent Jannink)

Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdagavond de 100 meter vrije slag op de kortebaan bij de Swim Cup in Amsterdam op haar naam geschreven. De 27-jarige Groningse zwemster maakte in de laatste meters het verschil en tikte aan in 51,60 seconden.

Femke Heemskerk moest met 52,14 genoegen nemen met de tweede plaats. Het brons was voor de Deense Signe Bro in 53,76. Afgelopen vrijdagavond won Kromowidjojo al de 50 meter vlinderslag in een nieuw Nederlands record van 24,53 seconden. Lees ook: - Kromowidjojo pakt Nederlands record op 50 meter vlinder

