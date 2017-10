Post grijpt net naast het podium bij start marathonseizoen

Rober Post, rechts in het rode pak, werd vierde archief (Foto: JK Beeld)

Marathonschaatser Robert Post uit Groningen is zaterdag vierde geworden bij de eerste wedstrijd om de KPN Marathon Cup. Winnaar op de Jaap Eden baan in Amsterdam werd Evert Hoolwerf uit Eemdijk.

Solo

Na een zware wedstrijd over 125 ronden bleef een kopgroep van 21 rijders over die het peloton op een ronde achterstand hadden gereden. Jorrit Bergsma probeerde het met een lange solo, maar hij werd ingerekend.

Eindsprint

In de eindsprint leek de Belg Bart Swings op weg naar de overwinning. Hoolwerf kwam echter het beste uit de laatste bocht en wist de Belg met minimaal verschil te kloppen. Het brons was voor Crispijn Ariëns. Post trok de sprint aan voor Swings en kwam zelf als vierde over de eindstreep.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de eerste marathonzege van het seizoen naar Lisa van der Geest uit Warmond. In de finale klopte van der Geest haar medevluchters Carien Kleibeuker en Elma de Vries. De Groningse vrouwen speelden geen rol van betekenis.

