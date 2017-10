Coach Taaij is boos, Borst beaamt: 'Ja, het is belachelijk'

Het leek een eenvoudige avond te worden voor de volleyballers van Abiant Lycurgus, thuis tegen Inter Rijswijk. De uitslag was uiteindelijk weliswaar 3-0 voor de Groningers, maar over de tweede set werd nog flink nagepraat.

Echte kans

'Ik hoop dat ze nu door hebben dat we echt een reële kans hebben om via Maaseik de groepsfase van de Champions League kunnen halen,' aldus een emotionele Taaij. 'Dat is een unicum voor iedereen betrokken bij deze club. Als we dan deze dingen laten gebeuren in de tweede set dan gaan we geen groepsfase halen. Dan hebben we tegen Maaseik geen schijn van kans.'

Belachelijk

Dennis Borst beaamde de woorden van zijn coach. 'Ja dat is belachelijk van 24-17 naar 24-25,' vertelt Borst. 'Dat kan echt niet en zeker niet na zo'n eerste set. Je zag het ook wel aan Arjan hoe hij tekeer ging tegen de groep vlak voor de derde set. Volkomen terecht. We hebben een plan en als we dat uitvoeren zijn we niet te stoppen. Daar ben ik van overtuigd.'

Focus

Volgens Auke van de Kamp gaat het er in de duels tegen Maaseik anders aan toe. 'We leven denk ik al twee maanden naar die wedstrijden toe tegen Maaseik, zegt van de Kamp. 'Dat is eigenlijk de wedstrijd van het jaar. Ik kan me niet voorstellen dat we bij die wedstrijd niet die scherpte, focus en energie kunnen opbrengen. Dan gaat er iets heel erg fout.'

