Trein rijdt over fiets op spoor

(Foto: Dennis Venema)

Een trein van Arriva is zondagmorgen bij station Hoogezand Martenshoek over een fiets gereden. De fiets was op het spoor gelegd. Niemand raakte gewond.

Vanwege de aanrijding lag het treinverkeer tussen Groningen en Veendam zondagmorgen enige tijd stil. Tussen Groningen en Winschoten reden minder treinen. Volgens passagiers sprak de machinist van de trein van een 'vreselijk stomme baldadige actie'. Enkele maanden geleden reed een trein op een zondagmorgen over een winkelwagentje die bij Groningen op het spoor was gezet. Lees ook: ProRail doet aangifte om winkelwagen op het spoor