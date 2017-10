Mollema wordt tweede in vierde etappe Guangxi

archief (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Bauke Mollema is tweede geworden in de vierde etappe van de Tour of Guangxi in China. Het was een rit met een aankomst bergop. Het eind van de etappe was een vier kilometer lange slotklim.

Mollema ontsnapte tijdens klim samen met Tim Wellens uit het peloton. Wellens won de sprint met een paar fietslengtes verschil. Wellens staat nu ook eerste in het algemeen klassement. Daarin staat Mollema tweede met vier seconden verschil.