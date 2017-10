N366 bij Stadskanaal is dicht na ongeluk

(Foto: Marc Dol/112Groningen)

De N366, de A.G. Wildervanckweg tussen Veendam en Ter Apel, is bij Stadskanaal in beide richtingen afgesloten. Een lege vrachtwagen is gekanteld in de berm beland.

De weg is afgesloten tussen de aansluiting met de N374 en de N378. Naar verwachting kan het verkeer er rond 12.00 uur weer langs.