Ondanks spreekverbod heeft burgemeester Haren toch contact met fusiegemeenten

(Foto: archief RTV Noord)

Burgemeester Pieter van Veen van Haren heeft ondanks een spreekverbod, toch contact gehad met zijn ambtgenoten in Groningen en Ten Boer. Gezamenlijk stuurden ze een brief aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken in Den Haag.

De gemeenteraad van Haren verbood de burgemeester vorig jaar om te praten over de herindeling met Groningen en Ten Boer. Van Veen sloeg daarom woensdag een verzoek af van Groningen voor overleg over de fusie. Gezamenlijk schrijven Nu blijkt dat de drie burgemeesters twee dagen later gezamenlijk een brief hebben geschreven aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Ze vragen de nieuwe regering zo snel mogelijk een wetsontwerp voor de herindeling te behandelen. Komende donderdag bespreekt de Kamercommissie de voortgang van de herindeling. Handtekeningen De drie schrijven dat ze graag duidelijkheid willen over de voorgenomen fusie, die staat gepland voor 2019. Zo willen ze weten hoe groot de herindeling wordt. Haren heeft zich altijd verzet tegen samenvoeging. Onder de brief staan de handtekeningen van zowel Peter den Oudsten, Frank de Vries als Pieter van Veen. Ze willen dat er uiterlijk begin 2018 duidelijkheid is. Lees ook: - Den Oudsten loopt een blauwtje in Haren

