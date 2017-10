Boer doodgereden koeien: 'ProRail plaats nou wildroosters!'

Veehouder Johan Kooistra is boos en verdrietig. Vier van zijn koeien zijn zaterdagnacht door de nachttrein tussen Groningen en Roodeschool doodgereden. Hij denkt dat veel leed voorkomen kon worden als er wildroosters lagen.

Het familiebedrijf ligt langs het spoor. Midden in de nacht is een gedeelte van de jonge koeien losgebroken en per ongeluk richting spoor gerend. 'Als ze eenmaal aan de sjouw gaan, dan blijven ze door gaan', legt Kooistra uit aan presentator Ronald Niemeijer van Expeditie Grunnen.

Zijn er kapot van

'Ze hadden geen benul van richting en zijn dus zo naar de onbewaakte spoorwegovergang gegaan en daar heeft de trein ze gegrepen. We zijn er kapot van.'

Bericht gaat hieronder verder.



Volgens de boer moet ProRail snel wildroosters plaatsen. 'Daar durven de beesten niet over, dus zullen ze niet zo snel het spoor oversteken. Dat is echt het minste wat ze kunnen doen. Ze moeten echt een flinke trap onder de kont hebben want dit willen we al zo lang.'

'Mag niet van ProRail'

Kooistra mag zelf geen roosters plaatsen, 'anders hadden we dat al lang gedaan maar je mag niet zo werken langs het spoor. Dat heeft met de beveiliging te maken.'

Imiddels heeft Kooistra zijn ongenoegen duidelijk gemaakt bij ProRail. 'De bal ligt nu bij hen. Hopelijk komt er snel een oplossing want we zijn allemaal echt klaar met die gevaarlijke situaties bij de onbewaakte spoorwegovergangen'.

Expeditie Grunnen

Boer Kooistra vertelt zijn verhaal vanavond om 18:00 uur in de uitzending van Expeditie Grunnen.

Lees ook:

Trein ramt jonge koeien; vier dieren komen om