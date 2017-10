Tienpont terug als schipper bij AkzoNobel

(Foto: Team Akzo Nobel)

Schipper Simeon Tienpont uit Groningen is zondag in de haven van Alicante gewoon van start gegaan als schipper van team AkzoNobel in de Volvo Ocean Race. Dat is de verrassende ontknoping van een conflict tussen Tienpont en AkzoNobel.

De zeiler werd begin oktober aan de kant gezet, vanwege contractbreuk door zijn managementbedrijf. Tienpont was intussen vervangen door de Nieuw-Zeelander Brad Jackson. Blij Tienpont spande een arbitragezaak aan, die hij heeft gewonnen. 'Ik ben blij dat ik terug ben, er waren wat problemen afgelopen week, maar nu kan ik gelukkig weer het water op', zegt Tienpont op Twitter. De eerste etappe ging zondag om 14.00 uur van start. Vervanger Kort voor het moment van vertrek bevestigde AkzoNobel de terugkeer van de schipper, die aan het hoofd staat van een achtkoppige bemanning. Brad Jackson, de Nieuw-Zeelander die door AkzoNobel was aangewezen om Tienpont te vervangen, besloot om in ieder geval de eerste etappe niet mee te varen. 'Moeilijke tijd'

'Het is een moeilijke tijd voor alle betrokkenen geweest sinds we tien dagen geleden in Alicante arriveerden. Ik heb nu overeenstemming bereikt met AkzoNobel. Beide partijen willen dit hoofdstuk afsluiten en ons focussen op de race', zegt Tienpont, die Jackson bedankte voor zijn inzet de afgelopen week. De boten vertrokken zondag voor de eerste etappe met bestemming Lissabon. De Volvo Ocean Race gaat over 83.000 kilometer en duurt acht maanden. Lees ook: - Schipper Tienpont wil via arbitragezaak toch naar Volvo Ocean Race

