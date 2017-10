De lekkerste appeltaart komt uit...Groningen

Elstars, Fuji's, Goudrenetten en ga nog maar even door. Bijna alle soorten passeerden zondagmiddag de revue tijdens het eerste Appelfeest op het terrein van Toentje in de Oosterparkwijk in Stad.

Appels, appels en nog een appels Naast vers geperste appelsap of genieten van ouderwetse Hete Bliksem (stamppot appels) konden de bezoekers ook genieten van heel veel appeltaart. De taarten werden gebakken tijdens de appeltaartenbakwedstrijd. Heel Hollands Bakt- winnares (2015) Sarena Solari zat in de jury en koos de taart van moeder en zoon Smith te de allerbeste appeltaart van Groningen. Het geheim van de 'Smith' De taart van de familie Smith was volgens Sarena de meest complete taart. 'Tja wat nu het geheim is? We hadden de meest complete taart. Zorg er dus voor dat 'ie niet alleen lekker smaakt maar dat er ook goed uitziet' legt Trea Smith uit aan presenator Ronald Niemeijer van Expeditie Grunnen. Tegen appelverspilling Het Appelfeest wordt georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Groningen en Toentje 'ter voorkoming van verspilling en ter ere van appel'.