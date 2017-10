Koeienleed in Expeditie Grunnen

(Foto: Suzanne Stoppels / Expeditie Grunnen)

Het is half twee, zaterdagnacht als boer Johan Kooistra ruw uit zijn slaap wordt verstoord. Er is een aanrijding geweest. Vier van zijn koeien liggen dood op de spoorwegovergang in Wetsinge. Ze zijn losgebroken uit het weiland en recht op het spoor afgerend.

Geschreven door Suzanne Stoppels

Verslaggever online/social media

Boos De nachttrein van Groningen naar Roodeschool -met als tussenstop Winsum- kon de beesten niet meer ontwijken, Kooistra is boos op ProRail. Als er wildroosters voor de overgang hadden gezeten was dit niet gebeurd. Hoe het met de rest van veestapel is en wat Kooistra nu gaat doen? Je ziet het in Expeditie Grunnen. Wat zit er nog meer in Expeditie Grunnen? - De visboer heeft pech;

- Wie bakt de lekkerste appeltaart;

- Gratis af te halen....dakgoten;

- Oei de bus zit vast;

- En nog veel meer. Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!