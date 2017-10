Open NK judo voor teams groeit maar door

Het Open Nederlands kampioenschap judo voor teams blijft maar groeien. Dit weekend vormde voor de zesde editie MartiniPlaza voor de eerste keer het decor.

Het evenement werd zes jaar geleden voor het eerst georganiseerd in een sporthal in Nieuwe Pekela. Wouter Meijer van Judoschool Meijer is de drijvende kracht achter het toernooi. Samen met een grote groep vrijwilligers organiseert de 25-jarige Meijer deze titelstrijd.

Grotere accommodatie

In Nieuwe Pekela groeide het evenement uit het jasje, waardoor grotere accommodatie nodig was. Na een jaar het Pagecentrum in Stadskanaal is dit jaar en ook volgend jaar MartiniPlaza het strijdtoneel.

Honderden judoka's

Honderden judoka's uit binnen en buitenland weten de weg naar het evenement inmiddels te vinden. Meijer wil het Open NK nog groter maken. Dit jaar werd gestreden op vijf matten. Er is in totaal ruimte voor vijftien judomatten.