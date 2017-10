Be Quick geeft in vier minuten tijd een 4-1 voorsprong uit handen

Be Quick 1887 heeft zichzelf zondag een slechte dienst bewezen door in de uitwedstrijd tegen ADO'20 met 4-4 gelijk te spelen. De Groningers stonden vlak voor tijd nog met 4-1 voor.

In de slotfase boog de thuisploeg, die vanaf de 50ste minuut ook nog eens met tien man speelde, de achterstand om in een gelijkspel.



Op rozen

De ploeg van coach Kevin Waalderbos leek op rozen te zitten in Heemskerk. Twee doelpunten van Daan Driever, in de vierde minuut en vlak na rust uit een strafschop, zetten de gasten op een 2-0 voorsprong.

Voorafgaand aan de penalty werd Donny Rijnink voor een uitgedeelde elleboogstoot uit het veld gestuurd. Twintig minuten voor tijd deed ADO'20 iets terug, maar treffers van Raymond Bolt en Thomas Careman leken Be Quick in veilige haven te brengen: 4-1 met nog tien minuten op de klok.



Enorme domper

Niets bleek minder waar te zijn op sportpark De Vlotter. In een tijdsbestek van drie minuten wist de thuisploeg drie keer te scoren. Eerst kopte Marvin Boom in de 87ste minuut de bal langs Be Quick-keeper Robert Smit. Clive Keus maakte in de 88ste minuut de aansluitingstreffer en twee minuten later zorgde Gert Jan van Leiden voor de gelijkmaker.

In de blessuretijd mochten de Groningers doelman Smit nog dankbaar zijn dat het bij 4-4 bleef. Hij verrichtte nog enkele cruciale reddingen.



Angst in de ploeg

Waalderbos wist niet wat hij zag na de 4-1. 'Er sloop op onverklaarbare wijze angst in de ploeg', analyseerde de trainer.

'We liepen alleen maar terug, wonnen geen enkel duel meer. Zij pompen alles lang naar voren en stichten veel gevaar met corners en vrije trappen. Na de 4-3 voelde je dat het ook nog gelijk zou worden. De jongens zitten kapot want ze hebben keihard gewerkt. Dit zullen we komende week op de training moeten verwerken.'



Stand

Be Quick staat twaalfde in de derde divisie met elf punten uit negen wedstrijden.

De ploeg kan zich op zondag 29 oktober revancheren. Dan staat op Sportpark de Esserberg het thuisduel tegen OJC Rosmalen op het programma.