ProRail: Overweg doodgereden koeien staat in planning om dicht te gaan

'Het staat veehouder Johan Kooistra vrij om een wildrooster te plaatsen. Hij mag dit alleen niet doen op de overweg zelf.' Dat zegt ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom in reactie op het ongeluk in Wetsinge, waarbij drie koeien om het leven zijn gekomen.

'Wij zijn echt enorm geschrokken van het ongeluk. We zijn er ook de hele nacht en dag mee bezig geweest.'

Wildrooster

'Als Kooistra een wildrooster wil plaatsen, mag hij die van ons morgen nog bestellen en aanleggen. Het staat hem vrij om die op zijn eigen terrein aan te leggen, daar gaan wij niet over. Alleen mag het niet op de overgang zelf geplaatst worden', vervolgt Eikelboom.

'Wij gaan graag het gesprek aan. Niemand is gebaat bij deze situatie. We vinden het ook de verantwoordelijkheid van de boer om zelf ervoor te zorgen dat zijn vee veilig is, maar dat moet wel op zijn eigen terrein.'

Overgang

Volgens Eikelboom staat de spoorwegovergang in de planning om dicht te gaan. 'We zijn in gesprek met de twee boeren die gebruik maken van deze overweg en de gemeente en provincie.'

'Volgens de planning wordt de overweg in 2018 gesloten. Er moet nog een ontsluitingsweg worden aangelegd waar de boeren gebruik van kunnen maken. Daarover zijn we nog in gesprek met de boeren', besluit Eikelboom.

