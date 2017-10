Jur Vrieling wint wereldbekerwedstrijd in Helsinki

Archieffoto van Jur Vrieling (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Springruiter Jur Vrieling uit Holwierde heeft zondag in Helsinki de tweede wereldbekerwedstrijd van dit seizoen op zijn naam geschreven. Vrieling was met zijn paard VDL Glasgow de snelste in de barrage met hindernissen tot 1.60 meter.

Op een lastig parcours in de Finse hoofdstad wisten slechts negen combinaties zich te plaatsen voor de barrage. De Zweed Henrik von Eckermann zette aanvankelijk de snelste tijd neer. Hij bleef foutloos en klokte een tijd van 38,41 seconden. Vrieling kwam als laatste in actie, bleef eveneens foutloos en dook met zijn eindtijd van 36,85 ruim onder de tijd van de Zweed. De derde plaats was voor de Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli.

