Door de mand: Kees Vlietstra over een echte kraker

'Hé pap, wanneer spelen wij eens een keer een kraker?,’ vraagt mijn oudste zoon als we richting Harkstede fietsen voor de wedstrijd Harkstede D2-Engelbert D3. Het is april 2012. Mooie tijd, het kabinet Rutte I was net gevallen en FC Groningen trok gemiddeld nog 22.032 toeschouwers.

‘Wanneer spelen wij eens een keer een kraker?’ Ik gloei van trots. Ben blij dat hij dit soort vragen stelt. ‘Een kraker is een hele belangrijke voetbalwedstrijd jongen. Eigenlijk zijn alle wedstrijden krakers want alle wedstrijden zijn natuurlijk belangrijk. Maar goed, straks spelen jullie een échte kraker, Harkstede uit. We moeten hier naar rechts. Steek je je hand ook even uit?’



We fietsen voor het Gruno strand langs. Zoonlief heeft de smaak te pakken. ‘O, en wat is eigenlijk een klassieker? En een derby? En een topper? En een Classico? En een zespuntenwedstrijd? En een zaadwedstrijd?’ Toen we het sportpark in Harkstede opreden had ik net mijn hoorcollege afgerond. Hij wist alles van de type wedstrijden en was klaar voor zijn eerste échte kraker. Dacht ik.



Mooie tijd, terug naar de onze. Omdat de korfballers in voorbereiding zijn op de zaalcompetitie heb ik me afgelopen weekend geheel kunnen richten op de andere sport. En hoe. Het begon vrijdagavond met FC Groningen-Willem II op FOX. Heb me kostelijk vermaakt. Voor een inhoudelijke spelanalyse kijk ik het liefst alleen naar sport maar om sport écht te beleven is gezelschap aan te bevelen. Vrijdag was ik op visite bij mijn ouders in de Apollo flat. Mijn vader gaf anderhalf uur een hoorcollege over de FC.



‘Nou, het is weer lekker druk in de Euroborg jongen. Allemaal groene stoeltjes. Hoe heet die scheids? Wat een gebakkie. Ik heb de selectie trouwens van de week nog zien trainen. Kan ik mooi zien vanuit de flat. Ze speelden een partijtje tegen die poppen die ze gebruiken bij vrije trappen. En wat denk je? 3-1 verloren. Wil je een stukje paardenworst? Jazeker, van paardenslagerij Van Dijk aan het Damsterdiep. Lekker man.’



Ik schenk voorzichtig een bockbiertje in. Het hoorcollege gaat verder. ‘Je moet dat bier in een keer in het glas plenzen jongen. Maar goed, je krijgt straks een herkansing.’ Mijn vader kijkt hoofdschuddend naar de tweede helft. ‘Wie is die nummer 6 eigenlijk? Die kan er ook geen reet van. Waarom hebben ze hun naam niet achterop de shirts? Slechte service van Ome Hans. Wat zeg je? Is dat te duur, betalen ze per letter? Ja, dan wordt het een duur geintje met die Memicivic en Warmerdam. Is die Padt eigenlijk een koopie.’



Ik plens een tweede bockbiertje in mijn glas. Vader kijkt goedkeurend maar zegt niets. Wel over de FC. ‘Snap jij dat nou? Dan trainen ze elke dag, kunnen ze nog niet eens van A naar B spelen. Tis verdomme niet van A naar Beter maar van Allerbelabberts naar nog meer Bagger.’ Ik neem een slok en kijk glimlachend naar mijn vader. Het leven is mooi.



Zaterdag was een drukke werkdag. Op tv zie ik live Chelsea-Watford en Huddersfield Town -Manchester United. Wat een beleving. De winnende coach van Chelsea neemt na een goal van zijn ploeg een snoekduik in het publiek terwijl de verliezende coach van United na afloop met een pruillipje vertelt dat de instelling van zíjn spelers niet goed was. En dat zíj straf verdienen. Conte en Mourinho, twee clowns.



‘s Avonds krijg ik in het Alfa-college tijdens de volleybalwedstrijd Lycurgus-Inter Rijswijk, een zaadwedstrijd, een hoorcollege van Dick Heuvelman over de Groninger sportwereld. Coach Arjen Taaij laat, na een bijzondere tweede set, zien waar een coach echt voor staat. Zijn team coachen. Kunnen Conte en Mourinho nog wat van leren. Bij thuiskomst de tweede helft van de Italiaanse kraker Napoli-Internazionale meegenomen. In de categorieën wedstrijden is deze te plaatsen onder wed-strijd. Heerlijk.



In de nacht van zaterdag op zondag kijk ik slaperig NBA basketbal. Een clash. De Memphis Grizzlies winnen van kampioen Golden State Warriors. De twee gefrustreerde supersterren van de Warriors, Durant en Curry, worden in de laatste minuut door de scheidsrechters uit het veld gestuurd. Ik moet vlak voor mijn REM slaap denken aan Mahi en Idrissi. Beide aanvallers van de FC zijn ook gefrustreerd en zaterdag door de clubleiding ‘uit het veld’ gestuurd.



Disciplinair geschorst. Volgens Nijland wegens ontoelaatbare houding en ontoelaatbaar gedrag van beide pingelaars. Ben benieuwd hoe coach Faber dit gaat handelen. Vrijdagavond gaf hij direct na de wedstrijd al aan dat hij ‘op zoek gaat naar nieuwe en frisse ideeën. Ik denk dat iedereen de kans heeft gehad zich te bewijzen.' Ergo: hij gaat de jeugd een kans geven.



Op Twitter kwamen direct de reacties: ‘Als Faber met jeugdspelers wil werken, gaat hij de D3 maar doen’ (Gerhard Hurenkamp.) Over de D3 gesproken. Terug naar 2012. Harkstede D2-Engelbert D3, de kraker. Zoonlief heeft als keeper acht keer moeten vissen. Ik had als grensrechter ook niet mijn beste ochtend. Op de fiets terug naar Engelbert vraag ik wat hij van de wedstrijd vond. Hij sjort zijn voetbaltas over het stuur. 'Ik ben wel een beetje klaar met die krakers. Doe mij volgende week maar weer gewoon een klassieker.'